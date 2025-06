Fermati due fratelli, sono accusati di aver ucciso il padre

agenzia

Il cadavere dell'uomo era nascosto in una cassapanca

NAPOLI, 06 GIU – Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto, nel Napoletano, con l’accusa di avere ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, di 72 anni. Ieri sera la compagna dell’uomo era andata in caserma per denunciarne la scomparsa. Sono quindi scattate le indagini dei carabinieri che, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato il cadavere dell’uomo nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli, sono state condotte dai carabinieri della Tenenza di Quarto e da quelli della Compagnia di Pozzuoli. I due fratelli sottoposti a fermo sono entrambi incensurati, ma a loro carico sono stati raccolti “forti indizi” di aver ucciso il padre. La scomparsa dell’uomo risale allo scorso 3 giugno, secondo la denuncia presentata ieri sera ai carabinieri dalla sua compagna, convivente. Il cadavere è stato trovato nell’abitazione dei fratelli, nella zona centrale di Quarto, popoloso centro alle porte di Napoli, alle spalle della Chiesa di Santa Maria e a 200 metri dal Comune.

