Fermato sospettato dell’accoltellamento del tredicenne

agenzia

E' un 27enne cubano, ha ferite compatibili con l'aggressione

MILANO, 17 MAG – I Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno fermato il presunto autore dell’accoltellamento di un tredicenne egiziano avvenuto ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto a Milano. E’ un 27enne cubano. E’ accusato di tentato omicidio. L’uomo è stato localizzato a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Aveva una ferita da taglio alla mano destra, compatibile con l’aggressione. Recuperata anche dell’arma del delitto – un coltello con una lama di circa 20 cm – occultata in un campo vicino a via Aldo Merigli a Pozzuolo Martesana. L’uomo ha anche consegnato i vestiti indossati durante il fatto. Il fermato è ora a San Vittore.

