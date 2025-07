Ferrari crolla in Borsa (-10%), deludono i ricavi e le consegne

agenzia

Nel trimestre sotto le attese. Non c'è il rialzo dell'outlook

MILANO, 31 LUG – Ferrari crolla a Piazza Affari dopo un trimestre che ha visto i ricavi crescere ‘solo’ del 4,4%, a 1,79 miliardi di euro, sotto gli 1,82 miliardi attesi dagli analisti, delusi anche da consegne in calo dell’1% nel trimestre. La domanda fiacca di auto di lusso ha così impedito di dare una sferzata all’outlook, come si attendevano ad esempio gli analisti di Rbc, nonostante la Rossa si sia detta più fiduciosa di realizzare i target 2025. Il titolo è arrivato a perdere fino il 10,3%, scivolando sotto quota 400 euro, a 391 euro ad azione, per poi recuperare un po’ di terreno e limitare le perdite all’8,3%, a 400 euro.

