Ferrari, ricavi trimestre +16% e utile netto +24%

Consegne in aumento del 2,7%

TORINO, 01 AGO – La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2024 con ricavi netti pari 1,7 miliardi, in crescita del 16,2% rispetto all’anno precedente. Consegne totali pari a 3.484 unità, in aumento del 2,7% rispetto al secondo trimestre 2023. L’utile netto del trimestre è pari a 413 milioni, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Ferrari rivede al rialzo le stime 2024 e prevede ricavi oltre i 6,5 miliardi di euro (oltre 6,4 miliardi la precedente stima).

