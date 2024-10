Ferrovie: Foti (Fdi), ‘ci sono stati errori, verranno accertate responsabilità’

agenzia

Brucoli (Siracusa), 4 ott. “Ho già detto che può capitare, è capitato anche in passato per dire la verità, che vi sia una situazione non certo auspicabile per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Vi sono stati degli errori, verranno accertate le responsabilità, ma non per la voglia di punire qualcuno, ma per vedere in una catena di comando cosa può non funzionare, perché chi ha a cuore il buon funzionamento dei servizi deve porsi anche questo tipo di problemi”. Lo ha detto il presidente di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, a margine della seconda edizione de ‘Le radici della bellezza’ dei gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato a Brucoli, frazione marinara di Augusta (Siracusa).

