Ferrovie: Maran (Pd) a Salvini, ‘da mesi al Mit crollo attenzione su Fs’

agenzia

Roma, 3 ott. “Colpisce come tutte le voci che ho sentito in Ferrovie dello Stato in questi mesi parlino di un crollo di attenzione del Ministero sulla loro attività, per poi arrivare alle urla quando c’è un problema. Le infrastrutture sono cura quotidiana, presidio, gestione delle difficoltà”. Così l’europarlamentare Pd Pierfrancesco Maran replica al ministro dei Trasporti Matteo Salvini in merito al caos treni che si è verificato ieri sulla linea ferroviaria a Roma.

