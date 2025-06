Ferrovie: Misiani, ‘ennesima giornata da incubo e Salvini si occupa di tutt’altro’

agenzia

Roma, 17 giu. “Non ci sono più scuse, per i ritardi e i disagi delle ferrovie ad Alta Velocità. Non ci sono sabotaggi, complotti e scioperi che tengano. L’ennesima giornata da incubo degli utenti delle ferrovie italiane chiama in causa il disastro di un Ministro dei Trasporti che si occupa di tutto tranne che del suo dicastero e di un sistema ferroviario veloce che ogni giorno che passa va sempre più alla deriva”. Lo scrive sui social Antonio Misiani del Pd.

