Ferrovie: Nisini (Lega), ‘procura indaga per attentato, con buona pace di certa sinistra’

Roma, 5 apr. “Traffico ferroviario bloccato per ore per una struttura di ripetizione dei segnali elettrici andata a fuoco. Un evento, che con buona pace di certa stampa, suona tanto come un attentato alla sicurezza dei trasporti. Tanto che la Procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su questo ennesimo episodio grave che smentisce, allo stesso tempo, la narrazione di qualcuno a sinistra che preferisce straparlare solo per attaccare il ministro Salvini”. Lo dichiara la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini.

