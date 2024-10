agenzia

Roma, 2 ott. “Tiburtina e Termini nel caos per guasti, si parla di problemi elettrici per alimentazione linea. Salvini basta scuse! Dopo mesi di lavori e blocchi, ci ritroviamo con gli stessi disservizi. Gli italiani meritano risposte chiare, non slogan vuoti e cantieri infiniti!”. Lo scrive su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

