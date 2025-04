Ferrovie: Paita, ‘nessun sabotaggio, Salvini bugiardo seriale’

agenzia

Roma, 5 apr. “Salvini è un bugiardo seriale. La Polfer dice chiaramente che non ci sono prove a conferma dei sabotaggi dichiarati in aula dal ministro per giustificare i continui malfunzionamenti della rete ferroviaria italiana. La verità è che Salvini non è capace di risolvere i problemi della rete e dei disservizi ai cittadini. Aveva solo bisogno di una scusa per difendersi”. Lo scrive su X Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA