Ferrovie: Silvestri, ‘Salvini fa bene a girare con rosario, trasporti in mano a spirito santo’

agenzia

Roma, 3 ott. “Salvini fa bene a girare con un rosario in mano visto che i trasporti del nostro Paese sono in mano allo Spirito Santo. l’esplosione di una stampante ha messo fuori uso l’aeroporto di Catania, oggi un telo di plastica ha bloccato la Roma-Civitavecchia, ieri era colpa di un chiodo”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera che in Aula ha mostrato provocatoriamente un chiodo e ha detto riferendosi a Salvini “questo chiodo ha più dignità del ministro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA