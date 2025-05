Festa mamma: Fontana riceve madre poliziotti Turazza uccisi in servizio

agenzia

Roma, 8 mag. In vista della Festa della mamma, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto oggi a Montecitorio la signora Maria Teresa Salaorni Turazza, madre dei fratelli Massimiliano Rodolfo e Davide Turazza, poliziotti uccisi in servizio. “Credo sia fondamentale, in special modo in occasione di una ricorrenza come questa, ricordare anche la forza delle mamme che hanno sofferto e che continuano a soffrire –ha affermato Fontana- In un tempo segnato da guerre, violenze e lutti in molte parti del mondo, questa consapevolezza ci richiama al dovere del rispetto e della vicinanza. Onorare chi ha vissuto dolori così profondi significa contribuire a costruire una società più sensibile e attenta alla sofferenza altrui”.

Massimiliano Rodolfo Turazza perse la vita a 29 anni il 19 ottobre 1994, colpito mortalmente mentre tentava di sventare una rapina a Fumane, in provincia di Verona. Il fratello Davide, 36 anni, fu ucciso il 21 febbraio 2005 durante un pattugliamento notturno a Verona, insieme al collega Giuseppe Cimarrusti, di 26 anni. Alla signora Turazza il presidente della Camera ha consegnato un riconoscimento, in segno di vicinanza.