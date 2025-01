Festa nazionale in Australia,protesta per diritti degli indigeni

agenzia

Sentimenti contrapposti nel giorno che ricorda arrivo dei coloni

SYDNEY, 26 GEN – Decine di migliaia di australiani sono scesi in piazza oggi nelle principali città dell’Australia per protestare contro il trattamento riservato alla popolazione indigena, nel giorno in cui il Paese celebra la sua festa nazionale che ricorda l’arrivo dei coloni britannici nel 1788. La folla si è radunata a Sydney, Melbourne e in altre città per denunciare gli alti tassi di incarcerazione, le cattive condizioni di salute e la storica persecuzione dei primi abitanti del continente, la cui discendenza risale a 60.000 anni fa. Il 26 gennaio, festa nazionale, si commemora l’arrivo della flotta britannica nel porto di Sydney per fondare una colonia penale. Per molti australiani è un giorno da trascorrere con amici e parenti in spiaggia o organizzando barbecue in giardino. Ma per gli attivisti per i diritti umani il “Giorno dell’invasione” segna un periodo di oppressione dei popoli indigeni, che comprende l’espropriazione delle loro terre, massacri e l’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie.

