Festa paese con trapper che inneggia a boss, polemiche in Molise

C'è anche tiktoker De Crescenzo. Sindaco, non è nostro evento

CAMPOBASSO, 12 AGO – Un discusso trapper siciliano, Gaetano Cordaro, insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo, sul palco della festa in onore di San Pio. Accadrà stasera in contrada Codacchi, nel comune di Trivento, in provincia di Campobasso, e l’esibizione è finita al centro di polemiche. I contenuti delle canzoni di Cordaro, infatti, hanno innescato una dura presa di posizione dell’associazione “Sos Impresa-Rete per la Legalità del Molise”. “Stupisce non poco – si legge in una nota – la scelta di chiamare a cantare, sul palco allestito per una festa in onore di San Pio, il trapper Gaetano Cordaro. Lungi dalla nostra associazione la volontà di ingerenza nell’organizzazione di eventi estivi e in genere di appuntamenti per il divertimento. Nessuna intenzione di demonizzare chi sui nuovi social ha cercato e trovato una strada per veicolare i propri messaggi, per esempio la tiktoker De Crescenzo. Nel caso di Cordaro, però, è proprio il contenuto dei suoi brani, quindi il messaggio che manda soprattutto alle giovani generazioni, a destare stupore e disapprovazione. I testi del trapper neomelodico siciliano, infatti – contesta l’associazione -, inneggiano chiaramente alla malavita. Boss e narcotrafficanti diventano eroi positivi. L’uso di stupefacenti un’abitudine che ‘fa bene’, quella di portare con sé armi una cosa di cui vantarsi. Disvalori che non possono passare sotto silenzio in una società che ha, invece, molto bisogno di praticare la cultura della legalità, del merito, della competenza che viene riconosciuta”. L’associazione quindi esprime “sconcerto e disapprovazione per l’esibizione” e fa appello “alla sensibilità del comitato organizzatore, dell’amministrazione comunale e delle autorità competenti affinché venga evitata la diffusione di messaggi distorti, deleteri e dannosi, peraltro nell’ambito di una festività religiosa”. Alle polemiche replica il sindaco del paese Luigi Pavone. “Per questa manifestazione – puntualizza il primo cittadino – l’amministrazione comunale non ha fornito alcun sostegno economico, tant’è che essa non è ricompresa neanche nel calendario ufficiale degli eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale. Non rientra comunque nei compiti dell’amministrazione comunale e in particolare del sindaco analizzare i testi delle canzoni degli artisti che si esibiscono nelle tante manifestazioni che si svolgono sul territorio durante tutto l’anno”.

