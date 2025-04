Fi: Battilocchio, ‘centro gravità permanente politica italiana’

agenzia

Roma, 5 apr. “Un Consiglio nazionale bellissimo: Weber ha ribadito che nel nostro Paese il Ppe ha il suo perno in Forza Italia. Antonio Tajani, con determinazione e chiarezza, ha tracciato la linea del partito in vista delle prossime sfide,ribadendo la coerenza delle nostre posizioni e scelte. Tra gli oltre 1000 amici presenti ho registrato entusiasmo e voglia di partecipare a questa stagione di rafforzamento del nostro progetto politico: tante nuove adesioni sul territorio per Forza Italia che punta a diventare il centro di gravità permanente’ della politica italiana. Con le idee chiare, la schiena dritta e, come ci ha insegnato il nostro Silvio Berlusconi, con il sorriso e il sole in tasca”. Lo ha affermato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile elettorale del movimento azzurro, in occasione del Consiglio nazionale di Forza Italia.

