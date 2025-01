Fi: Benigni, ‘a famiglia Luca abbraccio di tutto partito’

agenzia

Roma, 11 gen. “Con il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani ci siamo recati all’ospedale de L’Aquila per dare un ultimo saluto a Luca Palmegiani e portare l’affetto e la vicinanza di tutta Forza Italia alla famiglia. Luca era un bravissimo ragazzo, un militante, un amico, e la sua tragica e improvvisa scomparsa ci sconvolge e ci addolora profondamente. Ci mancherà tantissimo, ma lo ricorderemo sempre con il sorriso per la sua grande passione per la politica, per le idee e i valori di Forza Italia e per la sua grande bontà d’animo. Anche per lui, continueremo con ancora più forza e determinazione le nostre battaglie a sostegno dei giovani e delle nuove generazioni. Ciao Luca”. Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile azzurro.

