Fi: Benigni, ‘al passo con cambiamenti società, non lasciare a sinistra cultura e diritti’

Roma, 31 mag. “La cultura, così come il tema dei diritti, non può essere lasciata solo alla sinistra: credo che una forza politica responsabile, che oggi è al governo del Paese e rappresenta una parte importante di elettorato, debba essere al passo con i cambiamenti della società”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Roma. “Vogliamo farci portatori di istanze che magari in passato sono state monopolio della sinistra ma che oggi sono sentite dalla tutta la società. Forza Italia -aggiunge- vuole essere una forza politica innovatrice e per questo dobbiamo essere sempre più vicini ai cittadini e in grado di dare risposte”.

