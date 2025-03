FI: domani alla Camera presentazione libro su Antonio Martino

agenzia

Roma, 11 mar Domani, mercoledì 12 marzo alle 17.30, presso la sala stampa della Camera dei deputati – via della Missione 4 a Roma – si terrà la presentazione del libro ‘Antonio Martino, interventi istituzionali’. Lo rende noto Forza Italia.

All’evento interverranno i capigruppo azzurri alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri; Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile azzurro e Marco Reguzzoni, presidente dell’associazione I Repubblicani e curatore della pubblicazione.

“Si tratta di un omaggio a un importante protagonista della storia politica del nostro Paese – spiega Reguzzoni –, un grande pensatore e liberale. Un esempio per i giovani, che proprio nel libro potranno trovare spunti e riflessioni ancora attualissimi in alcuni dei suoi discorsi pronunciati in occasioni istituzionali”. Il volume vanta i contributi di due importanti esponenti di Forza Italia: Letizia Moratti – che di Martino è stata collega di governo – e il vicesegretario e segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia Stefano Benigni.