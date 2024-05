Fi: Ferrante, ‘perno centrodestra, avanti con tesseramento’

agenzia

Roma, 21 mag. “La campagna di adesioni dello scorso anno ci ha consentito di raggiungere un numero straordinario di iscritti, superando quota 110.000 tessere. Sono orgoglioso di questo risultato. Forza Italia rappresenta una fascia sempre più larga della popolazione che richiede capacità di visione, equilibrio e concretezza: è questo il nostro modello di buongoverno che sta avendo tanto successo non solo nei sondaggi, ma anche nei consensi”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit e responsabile Adesioni di Forza Italia in una intervista a ‘Politica’.