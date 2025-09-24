Fi: Gasparri, ‘domenica presenteremo Manifesto per la Libertà’

agenzia

Roma, 24 set.-“L’evento si concluderà domenica con la partecipazione di grandi ospiti, rappresentanti di aziende e amministratori di importanti gruppi. Forza Italia dedicherà questa tre giorni di Telese Terme alla ridefinizione di alcuni principi fondanti. Con i suoi 31 anni di storia, dal 1994, Forza Italia riflette sul proprio percorso nel solco dell’eredità politica e morale di Berlusconi. Domenica presenteremo il ‘Manifesto per la Libertà’, una dichiarazione di principi, perché i partiti e i movimenti politici, oltre alle proposte quotidiane, devono avere un riferimento alto di valori”. Così il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri, ai microfoni di Radio Radicale.