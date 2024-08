Fi: Gasparri, ‘grande partecipazione ad ‘Azzurra Libertà’ a Bellaria’

agenzia

Roma, 29 ago. “L’iniziativa ‘Azzurra Libertà’ organizzata con i giovani di Forza Italia a Bellaria-Igea Marina, dal 6 all’8 settembre, costituirà un’ulteriore occasione per Forza Italia per rilanciare le proposte programmatiche di inizio dell’attività politica. Più di mille ragazzi hanno già confermato la loro partecipazione. Tanti giovani avranno la possibilità di incontrare e confrontarsi con gli esponenti di governo e la classe dirigente di Forza Italia. L’appuntamento di Bellaria dimostrerà poi l’ottima organizzazione dei nostri ragazzi a conferma dei valori che nel segno del berlusconismo continuiamo a portare avanti. Passione e impegno sono le parole chiav della nostra azione politica e di questi tre giorni all’insegna della serietà e del nostro progetto. Le nuove generazioni sono importanti per proseguire il percorso di un movimento serio e organizzato come Forza Italia, sotto la guida del nostro Segretario nazionale Antonio Tajani”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

