Fi: l’addio di Miccichè, ‘basta corsa a superare Meloni a destra, vado con Mpa di Lombardo’

Roma, 12 ago. “Se in ospedale mi tirano il sangue, esce azzurro non rosso… ma così onestamente non si può andare avanti. Mi hanno trattato come un appestato…“. Berlusconiano della prima ora, storico esponente di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè parla così con l’Adnkronos. L’ex ministro spiega: “Spero che questa iniziativa possa essere uno stimolo per qualcuno ma non ne sono sicuro. In Forza Italia vedo una corsa a superare la Meloni a destra”.

Dice addio quindi a Forza Italia? ”Di fatto sono già fuori. In Sicilia sono al Misto, forse andrò con Raffaele Lombardo che è una persona intelligente e leale, ha delle idee squisitamente siciliane. Ma così, lo ripeto, non si può più andare avanti: Fi insegue la destra a destra…Marina e Piersilvio hanno preso posizione sui diritti civili e non credo che l’abbiano fatto perché vogliono scendere in politica, ma perché hanno detto quello che pensava e voleva il padre. Se Berlusconi fosse in vita, anche lui non sarebbe contento”.