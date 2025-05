Fi: Martusciello, ‘eredi Dc stiano in Forza Italia, rappresentiamo popolarismo europeo’

agenzia

Roma, 24 mag. “È un’anomalia politica vedere chi si richiama alla tradizione della Democrazia Cristiana militare oggi in partiti conservatori. Gli eredi del popolarismo europeo devono stare in Forza Italia: non esiste altra forza politica che rappresenti davvero quella storia e quei valori”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Forza Italia – aggiunge – è l’unico partito italiano iscritto al Partito Popolare Europeo. È questa la casa naturale dei moderati, di chi si ispira al pensiero di De Gasperi, Sturzo, Zaccagnini. Chi oggi sceglie strade diverse, pur dichiarandosi ‘popolare’, compie una forzatura culturale e storica. Rivendichiamo con orgoglio – conclude Martusciello – la nostra identità, le nostre radici e il ruolo che Forza Italia ha nel portare avanti la visione europea, riformista e liberale del popolarismo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA