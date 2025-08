Fi: Mazzetti, ‘con nostri Stati generali politiche per il Sud centrali’

agenzia

Roma, 3 ago. “Con la nostra convention abbiamo messo nuovamente al centro del dibattito le politiche per il Sud, un’area strategica del nostro Paese come serbatoio di competenze, saper fare, energie, giovani, che devono avere un futuro nelle regioni del Mezzogiorno, in tutti questi territori tanto belli quanto per troppo tempo considerati ‘secondari’; per fortuna, non è più così nelle regioni del Mezzogiorno, come la Calabria, perché guidate da un presidente come Occhiuto che insieme a dirigenti lungimiranti concreti, coraggiosi, amanti delle proprie radici sono passati dalle carte ai fatti. Classico esempio che, se si realizzano le infrastrutture e servizi e si danno delle prospettive strutturali per fare impresa, il territorio si sviluppa. Il grande sogno di Silvio Berlusconi è ancora una volta innovativo proprio per questo che noi lo stiamo rendendo concreto: tenere agganciato il nostro Mezzogiorno alla locomotiva del Nord e dell’Europa ma facendolo sviluppare una volta per tutte con investimenti, infrastrutture, tecnologia e soprattutto l’ingegno e la passione. Possiamo recuperare 250 miliardi e soprattutto dare un futuro qui a milioni d’Italiani. Abbiamo la classe dirigente per farlo, dagli Enti locali fino alle Regioni adatta, competente, seria e soprattutto amata per farlo”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici di Fi, a margine degli Stati generali di Forza Italia in Calabria.