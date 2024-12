Fi: monito Tajani a Cn, ‘fare di più, serve partito diverso, senza Berlusconi ora su nostre gambe’

agenzia

Roma, 13 dic. ”Dobbiamo fare un partito diverso, purtroppo non abbiamo più un grande leader come Berlusconi, ora dobbiamo camminare con le nostre gambe… Serve un salto di qualità, dobbiamo fare di più”. E’ l’appello-monito lanciato da Antonio Tajani agli azzurri riuniti del Consiglio nazionale di Forza Italia in corso nell’Auletta dei gruppi parlamentari alla Camera.

