Fi: Nevi, ‘bentornato Costa, lavoreremo insieme per una giustizia davvero uguale per tutti’

agenzia

Roma, 16 set. “Bentornato in Forza Italia al parlamentare e amico Enrico Costa. Ha sempre cercato la massima espressione dei principi liberali e moderati in cui crede e adesso siamo contenti che li abbia ritrovati nella nostra Forza Italia che oggi, ancora di più, è il faro di quei valori che il presidente Silvio Berlusconi ci ha insegnato. Sono certo che darà un grande contributo al nostro progetto, in termini di competenza, passione e costanza, potenziando soprattutto quella linea garantista da sempre nelle corde di Forza Italia. Lavoreremo insieme, quindi, per una giustizia davvero uguale per tutti, senza strumentalizzazioni, che sia a tutti la possibilità di difendersi allo stesso modo, senza essere ritenuti colpevoli fino all’ultimo grado di giudizio”. Così in una nota Raffaele Nevi, deputato e portavoce nazionale di Forza Italia.

