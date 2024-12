Fi: Pier Silvio Berlusconi, ‘non vendiamo partito, nessuno ha chiesto di rilevare quote’

agenzia

Roma, 13 dic. “Non cediamo Forza Italia. Il nostro impegno familiare a sostegno del partito continua. Smentisco che qualcuno si sia fatto avanti per rilevare delle quote. Abbandonare Fi sarebbe come svendere le idee di mio padre, i valori in cui credeva…”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, in un colloquio con ‘Il Fatto quotidiano’.

