Fi: S.Craxi, ‘buon lavoro a Luca Bernardo, professionista serio e appassionato’

Milano, 19 apr.”Auguri di buon lavoro a Luca Bernardo, nominato dal coordinamento cittadino e dal gruppo consiliare di Forza Italia come nostro capogruppo a Palazzo Marino. A Luca, un professionista serio e appassionato, spetterà l’onere di guidare l’opposizione azzurra in Consiglio, lavorare con tutto il gruppo per costruire, in stretta sinergia con le parti più vive della società meneghina, un’alternativa di buon governo per la Grande Milano”. Così Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama, dopo la nomina di Luca Bernardo a nuovo capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano.