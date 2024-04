FI: Sorte, ‘siamo partito più attento a crescita, Lombardia resta modello unico’

agenzia

Roma, 13 apr. “Ringrazio Antonio Tajani per avere scelto Milano e la Lombardia per questo evento. Quasi un anno fa eravamo qui per una grande kermesse, c’era ancora il nostro presidente. Oggi siamo ancora qui e siamo il partito che più di tutti è attento all’economia e alla crescita economica”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, intervenendo agli Stati generali dell’economia del partito azzurro in corso a Milano.