Fi: Tajani, ‘non è museo, con nostalgia non rendiamo omaggio a Berlusconi’

agenzia

Roma, 14 mag. “Fi non è un museo, non è il museo dei ricordi. Fare una forza nostalgica sarebbe il modo peggiore per rendere omaggio al nostro fondatore, che merita ben altro, ovvero una forza politica che difenda i principi di libertà”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, concludendo il suo intervento a un incontro organizzato dalla Confcommercio in vista delle europee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA