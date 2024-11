Fi: Tajani, ‘siglata intesa politica con ‘Italia c’è’ di Gianfranco Librandi’

agenzia

Roma, 11 nov. “La Segreteria Nazionale di Forza Italia ha deliberato, ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, l’affiliazione con l’associazione “Italia c’è”, fondata dall’on. Gianfranco Librandi, con l’obiettivo di allargare la base aggregativa a tutte quelle forze di centro che, con Forza Italia, condividono i principi e i valori liberali, democratici, riformisti, nella cornice di un’Europa dei popoli”. Lo comunica, in una nota, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Solo il nostro movimento politico – prosegue Tajani – può rappresentare la scelta più adeguata per quegli elettori che si sentono vicini a quell’area moderata, responsabile ed europeista, oggi rappresentata da Forza Italia e il contributo di Librandi e della sua associazione sarà prezioso e costituirà un altro tassello che ci avvicinerà al completamento del nostro progetto. Questo è l’obiettivo: dare una casa ai moderati, a tutti coloro che sono favorevoli a ricette politiche in grado di veicolare un messaggio rassicurante e propositivo. Forza Italia è tutto questo. Noi vogliamo ridare fiducia a chi si non sente più rappresentato e per questo ci rivolgiamo a tutti coloro che portano avanti i nostri stessi valori fondativi”.