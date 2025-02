Fi: Tassinari, ‘coordinamento regionale E. Romagna, rafforziamo presenza su territorio’

agenzia

Roma, 1 feb. “Forza Italia ha dimostrato di essere un partito vitale, radicato e capace di rappresentare un’alternativa credibile per il futuro dell’Emilia-Romagna. Ora dobbiamo rafforzare la nostra presenza sui territori, ascoltare i cittadini e costruire un dialogo sempre più forte con le comunità locali.” Così Rosaria Tassinari, Coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, commenta il percorso del partito dopo le recenti elezioni regionali.

“Forza Italia ha ottenuto un buon risultato, consolidando la propria presenza e dimostrando di essere un punto di riferimento per chi crede nei valori della libertà, della democrazia e del buon governo. Certo, il centrodestra non ha prevalso, ma il nostro partito ha dato prova di solidità e radicamento. Ora è fondamentale rafforzare il nostro legame con le associazioni di volontariato, il mondo del lavoro, dell’impresa e con i giovani, affinché diventino protagonisti del futuro” ha dichiarato Tassinari.

Tassinari ha poi ribadito il ruolo fondamentale di amministratori locali e rappresentanti del partito: “I consiglieri comunali, gli assessori, i sindaci e i consiglieri provinciali sono la cinghia di trasmissione tra le istituzioni e i cittadini. Il loro impegno è determinante per portare avanti le battaglie di Forza Italia e per tradurre la nostra visione politica in azione concreta sul territorio”.

Un punto di riferimento per il rilancio di Forza Italia è il Segretario nazionale Antonio Tajani, il cui lavoro viene sottolineato da Tassinari: “Con la sua guida equilibrata e concreta, Tajani sta rilanciando Forza Italia in tutta Italia. Il suo ruolo nel governo rappresenta una garanzia per noi e per tutti gli elettori che credono in un centrodestra moderato, europeista e attento all’economia reale.”

Durante il coordinamento, si è tenuto un confronto franco e sincero, un momento di dialogo che ha portato a proposte concrete e che fa crescere il partito. La presenza dei consiglieri regionali, guidati dal capogruppo Pietro Vignali e dalla consigliera regionale Valentina Castaldini, ha testimoniato la volontà di lavorare insieme per rafforzare l’azione politica di Forza Italia in Emilia-Romagna.