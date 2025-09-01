Fiammata in cortile caserma Arma, due operai feriti gravi

agenzia

Stavano rimuovendo impianto di distribuzione carburante dismesso

CATANIA, 01 SET – Due operai di un’impresa che stava eseguendo la rimozione di un impianto di carburanti dismesso nella caserma dei carabinieri della compagnia di Acireale sono stati colpiti da un’improvvisa fiammata che si è sviluppata per cause in corso di accertamento. I due, un 57enne e un 60enne, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove sono ricoverati con la prognosi riservata.

