Fiat apre il 2025 lanciando il “Piano Italia”

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat inaugura il 2025 con il lancio del Piano Italia Fiat, un programma di azioni commerciali straordinarie che rendono le vetture del marchio torinese accessibili a tutti gli italiani in linea con il DNA del marchio. In particolare, con il nuovo piano il Brand offre promozioni senza precedenti, ancora piú competitive rispetto agli incentivi statali scorsi, consolidando il suo ruolo di leader del mercato domestico e artefice di una storia di successo costruita insieme agli italiani. Per garantire a tutti i clienti l’opportunitá di esplorare e valutare da vicino i prodotti e le offerte del Piano Italia Fiat, il marchio ha organizzato due Porte Aperte – il 18-19 gennaio e il 25-26 gennaio – durante le quali le concessionarie accoglieranno i visitatori per far conoscere e provare su strada l’intera gamma, oltre a dare informazioni sulla promozione valida fino al 31 gennaio. Nello specifico, solo per il mese di gennaio, la Panda con motore ibrido é disponibile a partire da 9.950 euro (in pronta consegna) per chi rottama un veicolo EURO 0-1-2-3-4 e solo con finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. Con questa imperdibile promozione, dunque, Fiat mira a includere il maggior numero possibile di beneficiari e ad accrescere ulteriormente l’ampia platea che non ha mai smesso di amare la vettura che anche nel 2024 si é confermata come l’auto piú venduta in Italia. Riflettori puntati anche su Nuova 600 Hybrid, che combina un design inconfondibile con forte personalitá al comfort, spazio e tecnologia superiore. Il segreto delle sue prestazioni risiede nella sinergia tra il motore a benzina da 1,2 litri, in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti “easy drive” che include l’e-motor da 21 kW, l’inverter e l’unitá centrale della trasmissione. La nuova motorizzazione ibrida offre ai clienti consumi ridotti, emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico e un’esperienza di guida elettrica fluida. Dotata di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida all’avanguardia, porta tutti i vantaggi associati alla mobilitá urbana ed extraurbana con la guida assistita di livello 2. La 600 Hybrid continua ad essere proposta allo stesso prezzo competitivo del periodo degli incentivi statali: 18.950 euro. Inoltre, vista l’importanza dell’iniziativa, Fiat ha deciso di accompagnare il lancio del Piano Italia con un nuovo linguaggio in comunicazione grazie ad un logo ed uno spot televisivo inedito per Nuova 600. Il video evidenzia come 600 unisca gli stilemi di 500 con un grande spazio a bordo e un grande comfort e per questo la racconta semplicemente cosí com’é: ‘na cosa grande. Cosí sulle note di una versione moderna di “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Mudugno, vediamo un gruppo di amici godersi il viaggio e tutte le emozioni di una vacanza in Costiera Amalfitana a bordo della vettura. Allo stesso modo, la Fiat Tipo 1.6 Diesel da 130 CV é offerta al prezzo incredibile di 15.950 euro, confermandosi la soluzione ideale per le famiglie e i professionisti in cerca di affidabilitá e prestazioni elevate. Infine, grazie al Piano Italia FIAT, la simpatica e rivoluzionaria Topolino é disponibile con un canone mensile di soli 29 euro al mese, dando cosí a tutti la possibilitá di mettersi subito al volante della microcar che, nel secondo semestre 2024, ha guidato saldamente il mercato dei quadricicli elettrici in Italia con una quota del 37% e oltre 4000 unitá vendute complessivamente nel 2024. Queste offerte sono disponibili scegliendo di guidare i modelli del brand con le formule di finanziamento o leasing di Stellantis Financial Services Italia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 15-Gen-25 16:21

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA