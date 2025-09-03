Fiat presenta la Grande Panda a benzina

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – FIAT annuncia il completamento della famiglia Grande Panda, con l’apertura degli ordini per la versione a benzina. Questa ultima versione realizza la missione del brand di offrire una mobilitá accessibile e versatile a un’ampia gamma di automobilisti, grazie a una gamma completa di motorizzazioni: benzina (100 CV con cambio manuale), Ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) ed elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW – 113 CV). La nuova gamma completa include la versione a benzina appena introdotta, dotata di un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri che eroga 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un raffinato cambio manuale a 6 marce. Con tecnologia Start&Stop per una maggiore efficienza in cittá, questa versione offre un’esperienza di guida tradizionale e intuitiva, ideale per chi cerca semplicitá, praticitá e economia di utilizzo. Il motore ibrido da 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a una trasmissione a doppia frizione elettrificata (eDCT), per garantire efficienza nei consumi e fluiditá nella guida. La variante elettrica con batteria da 44 kWh e motore da 83 kW che eroga 113 CV, per una guida a zero emissioni. La Grande Panda é disponibile in quattro allestimenti distinti-Pop, Icon, La Prima e Business -per tutte le motorizzazioni, ciascuna pensata per soddisfare esigenze e gusti diversi: POP, l’allestimento base, punta sulla praticitá, con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10″, supporto per smartphone e dotazioni di sicurezza complete (sei airbag, Lane Keeping Assist, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza conducente e sensori di parcheggio posteriori). Icon aggiunge fari anteriori e posteriori full LED e touchscreen da 10,25″ con mirroring wireless per smartphone, per uno stile e una connettivitá superiori. La Prima, al vertice della gamma, offre cerchi in lega da 17″, volante rivestito, plancia in materiale riciclato e sostenibile “Bambox”, vano portaoggetti superiore chiuso, climatizzatore automatico, navigazione integrata e sensori di parcheggio anteriori e retrocamera, per un’esperienza tecnologica completa. Business, nasce dalla versione Icon, integrando ulteriori contenuti per offrire il massimo della connettivitá e del comfort. Pensata per i professionisti e le flotte aziendali, questa versione si distingue per una dotazione tecnologica all’avanguardia e un design moderno ed esclusivo. Infatti, conserva tutte le caratteristiche estetiche che rendono unica la Grande Panda, come gli esclusivi fari LED PXL, che donano al frontale un aspetto iconico e immediatamente riconoscibile. Allo stesso modo, la versione Business propone lo stesso sistema di infotainment con schermo da 10,25″, che garantisce una guida sempre connessa e sicura, al quale aggiunge di serie la funzione di navigazione integrata. Inoltre, sono standard il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e 3 prese USB-C. Sono tutti contenuti su misura per una clientela professionale, che utilizza l’auto per lavoro e necessita di un livello di sicurezze e comfort superiore. Tutti gli allestimenti sono disponibili in sette vivaci colorazioni: Rosso Passione, Bianco Gelato, Azzurro Acqua, Blu Lago, Giallo Limone, Nero Cinema, Bronzo Luna che sottolineano il carattere giocoso e moderno della Grande Panda. Ma ció che unisce tutte le versioni della Grande Panda é una chiara filosofia di design. Ispirata allo spirito della Panda originale degli anni ’80, il modello presenta proporzioni decise, linee marcate e elementi stilistici distintivi come i fari LED in stile pixel, fanali posteriori a forma di cubo e la scritta “PANDA” in rilievo 3D sulle portiere. Anche l’abitacolo riflette questo approccio intelligente e centrato sulle persone, offrendo la migliore abitabilitá della categoria per le spalle, soluzioni di stivaggio flessibili e tecnologie intuitive pensate per la vita quotidiana. In Italia, la Grande Panda con motorizzazione turbo benzina da 1.2 ed allestimento Pop é ordinabile da oggi ad un prezzo di lancio di 14.950 euro grazie ad un finanziamento Stellantis Financial Services Italia con una rata mensile a partire da 141 euro e la possibilitá, allo scadere del contratto, di scegliere se sostituire l’auto, tenerla pagando la rata finale residua oppure restituirla. Le prime consegne della nuova versione benzina sono previste nel corso del primo trimestre del 2026. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 03-Set-25 14:36

