++ Fibercop, dati 2024/25 in linea con il piano. Martedì cda ++

agenzia

Smentita al Ft sugli utili operativi ben sotto le attese

MILANO, 19 FEB – “I dati previsionali relativi all’esercizio 2024 ed i dati relativi al budget 2025, che verranno presentati al Cda convocato per il prossimo 25 febbraio, sono in linea con il piano pluriennale redatto ed approvato da tutti gli azionisti al momento del closing dell’operazione di scorporo della rete di Tim. La società smentisce le proiezioni del Financial Times che ha riportato che sarebbe emersa una previsione di utili operativi per il 2025 ben inferiori rispetto alle attese (449 milioni di euro) indicate nel piano di investimento fatto da Kkr. Inoltre “sono destituite di fondamento le notizie relative a presunti contrasti tra i soci, incluse le dichiarazioni attribuite ad alcuni consiglieri. Nella riunione del 23 gennaio, i consiglieri di amministrazione, con piena unità di intenti, hanno definito la nuova governance della società e l’attribuzione delle deleghe di amministratore delegato a Massimo Sarmi” si legge in una nota. Sarmi “sta guidando la squadra manageriale al raggiungimento degli obiettivi della società, a partire dalla realizzazione del piano di investimenti” conclude.

