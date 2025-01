Fico, ‘conseguenze drastiche per l’Ue da stop a gas russo’

agenzia

Premier slovacco: 'Non solo per Mosca'

BRATISLAVA, 01 GEN – “L’interruzione del transito del gas attraverso l’Ucraina avrà un impatto drastico su tutti noi nell’Ue, non solo sulla Federazione Russa”. Lo afferma in un video su Facebook il primo ministro slovacco Robert Fico, uno dei pochi in Europa a rimanere vicino al Cremlino, il quale avverte delle gravi conseguenze dopo che Kiev e Mosca hanno confermato l’interruzione delle forniture di gas russo all’Europa tramite Kiev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA