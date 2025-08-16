Fico, fallimentare sforzo europeo di indebolire la Russia

agenzia

Il commento del premier slovacco dopo il vertice sull' Ucraina

ROMA, 16 AGO – “I prossimi giorni mostreranno se i grandi attori dell’Unione sosterranno questo processo… o se continuerà la fallimentare strategia europea di cercare di indebolire la Russia attraverso questo conflitto con ogni tipo di incredibile assistenza finanziaria, politica o militare a Kiev”: lo ha detto il primo ministro slovacco, Robert Fico, in una dichiarazione registrata su Facebook e ripresa dal Guardian. Fico si è allontanato dalla maggior parte degli alleati occidentali visitando Mosca due volte dall’anno scorso e rifiutando di fornire aiuti militari all’Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA