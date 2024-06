Fico in video per prima volta, ‘pronto a tornare a giugno’

agenzia

Il messaggio del premier slovacco dopo l'attentato

BRATISLAVA, 05 GIU – Il premier slovacco Robert Fico ha parlato in video per la prima volta dall’attentato di cui è rimasto vittima lo scorso 15 maggio. Il primo ministro si è detto pronto a tornare a lavoro a giugno. “È arrivato il momento di fare il primo passo: il perdono. Non provo alcun odio nei confronti dell’individuo che mi ha sparato”, ha detto Fico, aggiungendo che non chiederà un risarcimento né intraprenderà azioni legali contro di lui. “Alla fine, è evidente che è stato solo un messaggero del male e dell’odio politico che l’opposizione fallita e frustrata ha sviluppato in Slovacchia in proporzioni inimmaginabili”, ha detto il premier, che nel video accusa i media antigovernativi, l’opposizione e le ong di voler banalizzare il tentativo di ucciderlo.

