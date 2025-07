Fico, Slovacchia voterà a favore delle sanzioni antirusse

agenzia

Senza il veto di Bratislava possibile varo del nuovo pacchetto

BRATISLAVA, 17 LUG – La Slovacchia domani renderà possibile l’approvazione del 18esimo pacchetto delle sanzioni contro la Russia. Lo ha reso noto il premier slovacco, Robert Fico. “Respingere ulteriormente le sanzioni danneggerebbe la Slovacchia”, ha detti Fico su un video pubblicato stasera sul Facebook. Finora l’Ue non era riuscita a far passare il nuovo pacchetto di sanzioni a causa del veto della Slovacchia, che chiedeva maggiori garanzie di non essere danneggiata dal piano di Bruxelles per l’eliminazione graduale del gas russo. Bratislava resta contraria ad eliminare del tutto l’importazione di gas russo nell’Ue ma negli ultimi giorni la Commissione avrebbe fornito garanzie in proposito. Nel video, Fico ha definito “imbecille” il piano per porre fine alle importazioni di gas russo nell’Ue e ha affermato che Bratislava sta avviando la prossima fase della sua battaglia con l’Ue su questa vicenda.

