Figc: udienze Brescia e Trapani fissate per il 29 maggio al Tfn

Club deferiti da Procura Federale per violazioni amministrative

ROMA, 22 MAG – E’ stata fissata al 29 maggio l’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale per il deferimento del Trapani da parte della Procura Federale. Il deferimento riguarda il clun di Serie C nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta “per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria”.

