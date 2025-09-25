Figlia Cardinale, ‘una celebrazione per mamma martedì a Parigi’

agenzia

Claudia Squiteri: "Sarà alla Chiesa degli artisti di San Rocco"

ROMA, 25 SET – “Gli omaggi saranno tanti. Martedì a Parigi alla Chiesa degli artisti di San Rocco ci sarà una celebrazione e poi ci tenevamo a fare una celebrazione qui, perché mamma è stata qui, e per permettere alle persone di venirla a salutare”, così ha rivelato in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Claudia Squitieri, figlia di Claudia Cardinale scomparsa a Nemours lo scorso 23 settembre. “Mi fa piacere vedere questi fiori fuori al cancello perché mamma li riceveva anche prima, non sapeva dove metterli. Ha sempre provocato grande rispetto, stima e affetto nelle persone, la gente percepiva la sua semplicità e il suo modo di essere al mondo e lo restituiva”, ha ricordato. “Si è spenta a casa sua, non eravamo proprio lì nel momento del suo andare, ma siamo stati tutti vicini a lei fino a poche ore prima. Se n’è andata in modo lieve e dolce”, ha poi raccontato ripercorrendo gli ultimi momenti di vita dell’attrice. “Abbiamo avuto la fortuna di condividere questi anni con lei in questa nuova casa. Andava a fare la spesa per il ristorante, non sceglieva tutto lei ma era molto partecipe”. E ancora: “Mamma con la Fondazione ha anche giocato: ha partecipato a cortometraggi, fotografie, era molto stimolata e circondata dalla vita semplice degli amici ma anche artisti. Ci siamo divertiti tanto. La Fondazione continuerà a lavorare e a sostenere artisti giovani e non, per portare la voce in questo mondo che necessita l’immaginario come prima tappa di pensiero”. “La memoria di mamma appartiene anche a tutti quelli che l’hanno amata e seguita da tutto il mondo. È una memoria condivisa, siamo tutti un po’ insieme. Il 10 ottobre ci sarà alla Quadriennale di Roma un’opera con la voce di mamma e sarà un grande momento per celebrarla insieme alla Fondazione”, ha concluso.

