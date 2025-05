Filosa, ‘apriremo un nuovo capitolo nella storia di Stellantis’

agenzia

'Collaborazione tra i team, grande entusiasmo e professionalità'

TORINO, 29 MAG – “Da questa mia visita al complesso di Mirafiori sono rimasto colpito, ma non sorpreso, dal livello di totale integrazione e collaborazione che esiste tra i team. Non ho dubbi che, a partire dall’entusiasmo e dalla professionalità che ho percepito incontrando i colleghi nelle varie realtà produttive a Mirafiori, così come ieri in Francia, abbiamo tutte le possibilità di aprire un nuovo capitolo nella storia della nostra azienda”. Lo ha affermato dopo la visita a Mirafiori Antonio Filosa che assumerà il ruolo di amministratore delegato di Stellantis dal 23 giugno. “A Torino, in particolare, mi hanno colpito le eccellenze tecnologiche su cui stiamo lavorando, come l’Edm Lab (Electric Drive Module), il centro di eccellenza per lo sviluppo e la sperimentazione dei moduli di trazione elettrica, e il Battery Technology Center per il collaudo delle batterie che equipaggiano tutte le vetture del gruppo” ha aggiunto.

