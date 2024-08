Fim, nel 2025 a rischio 25.000 posti Stellantis e indotto

agenzia

Uliano, 'ammortizzatori alla fine, serve intervento del governo'

TORINO, 08 AGO – “Nel corso del 2025 sia l’indotto, sia Stellantis esauriranno gli ammortizzatori sociali. Se non si interverrà per tempo ci saranno licenziamenti di massa”. A lanciare l’allarme è il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, che stima, se le cose non cambieranno, “almeno 12.000 posti a rischio negli stabilimenti di Stellantis e altrettanti, se non di più, nelle fabbriche della componentistica”. Il limite di utilizzo della cassa integrazione è di tre anni, in molti casi sono state utilizzate anche le deroghe.

