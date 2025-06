Finali Giovanili nel Lazio, Gravina ‘costruiamo futuro calcio’

agenzia

Evento si terrà in 5 province della Regione dal 7 al 30 giugno

ROMA, 04 GIU – Dieci semifinali, due finali per il terzo posto – per le categorie Under 17 e Under 15 di futsal – e 13 sfide che assegneranno altrettanti scudetti per un totale di 25 partite in programma con 36 squadre a scendere in campo dal 7 al 30 giugno. Sono questi gli ingredienti delle Finali Giovanili TIM, evento di punta organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc insieme alla Regione Lazio. “Le fasi finali sono la punta terminale di un grande lavoro. Sono tesserati oltre 800 mila ragazzi dai 5 ai 18 anni, istituzionalmente abbiamo un ruolo fondamentale nell’educazione dei ragazzi, sarà un appuntamento importante sotto il profilo tecnico ma anche uno spot che inorgoglisce la Figc. In un momento in cui si parla di valorizzazione dei giovani noi costruiamo il futuro non solo del calcio ma anche della società del nostro Paese. Sono convinto che saranno giorni di grande spettacolo, sia dentro che fuori dal campo”, le parole del presidente Figc Gabriele Gravina. Un evento che toccherà le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e attraverso il quale “credere nei giovani se si vuole un futuro ambizioso. E questo parte anche da queste finali”, sottolinea Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico. Mentre per Elena Palazzo, assesore allo sport, turismo e ambiente della Regione Lazio, è “la possibilità di accendere un faro su quelli che sono e saranno i nostri giovani talenti”. Ai giovani che prenderanno parte all’evento poi, anche l’in bocca al lupo di Gianluigi Donnarumma che, in un video messaggio, ha ricordato come la sua partecipazione tra il 2014 e il 2015 sia “stata un’esperienza unica. Alle ragazze e ai ragazzi che saranno impegnati nella Regione Lazio dico una sola cosa: godetevela e fate del vostro meglio”.

