Fincantieri apre Innovation Antenna in Corea del Sud

Espansione innovazione. Il Paese investe 2,7% del PIL in scaleup

TRIESTE, 02 LUG – Fincantieri, nell’ambito del piano di open innovation avviato lo scorso anno, ha annunciato l’apertura della propria Innovation Antenna (centro di ricerca e sviluppo) in Corea del Sud con il supporto operativo di Mind the Bridge. L’annuncio è stato ufficializzato oggi in occasione dello Scaleup Summit Seoul 2025, co-organizzato con Mind the Bridge. Dopo il lancio della prima Innovation Antenna in Silicon Valley lo scorso ottobre, Fincantieri ha individuato nella Corea del Sud un nuovo hub strategico per l’innovazione globale, specie nei settori della cantieristica navale, automazione e robotica. L’Antenna faciliterà connessioni dirette con l’ecosistema locale, coinvolgendo startup, centri di ricerca e attori industriali. La Corea del Sud è uno degli ecosistemi innovativi mondiali che negli ultimi anni ha mostrato la più rapida crescita, oltre ad essere un Paese leader nella cantieristica navale globale, sottolinea Fincantieri, e il paese potrebbe superare il Giappone e posizionarsi come terzo principale innovation hub asiatico dopo Cina e India. La Corea del Sud registra un’alta densità di scaleup (società innovative) cioè 4,1 ogni 100mila abitanti e investe il 2,7% del PIL in scaleup — uno dei valori più alti al mondo.

