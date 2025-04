Fincantieri, prima nave da crociera al mondo a idrogeno

agenzia

Insieme a Viking. In costruzione ad Ancona, sarà pronta nel 2026

WASHINGTON, 08 APR – Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica a bordo, la “Viking Libra”. L’unità è attualmente in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Ancona, con consegna prevista per la fine del 2026. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, “Viking Libra” potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. La nave sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, consentendole di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale.

