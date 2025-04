Fincantieri: Serracchiani, ‘favorire dialogo per nuovo contratto’

agenzia

Roma, 14 apr. “I lavoratori di Fincantieri sono parte indissolubile del patrimonio aziendale e della manifattura d’eccellenza italiana. Nell’attuale congiuntura è una contraddizione e un errore mettere le maestranze nella necessità di scioperare per chiedere che si apra una trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici scaduto ormai da mesi. Questo non è il momento di alzare muri contro la richiesta di un tavolo negoziale ma di stringere le file tutti assieme e di favorire il dialogo tra le parti sociali”. Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, a proposito dello sciopero dei dipendenti Fincantieri nei cantieri di Monfalcone (Gorizia), nell’ambito delle iniziative assunte dai sindacati dei metalmeccanici per chiedere che “si apra un tavolo di trattativa” per il rinnovo del contratto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA