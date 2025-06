Fine settimana rovente, sabato 6 città a bollino rosso

agenzia

Bollettino ministero Salute, altre 5 a livello arancione

ROMA, 12 GIU – Primo fine settimana rovente con temperature elevate tanto da raggiungere il bollino rosso, quello considerato a maggior rischio, secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora le ondate di calore per tutto il periodo estivo. Le città a bollino rosso passeranno dalle tre previste per venerdì a 6 per sabato 14 giugno: Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone. Altre 5 sono le città a bollino arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il Ministero elabora bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA