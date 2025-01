Fine vita: Bazoli, ‘Comitato ristretto deserto, maggioranza irrispettosa di Corte e Senato’

agenzia

Roma, 14 gen “Il comitato ristretto sul fine vita oggi era riunito per la seconda volta, per valutare un testo su cui cominciare a discutere. Con l’eccezione della collega Stefani, nessuno della maggioranza si è presentato, e i relatori sono comparsi a mani vuote, senza una proposta, senza un’idea, prendendo ancora tempo”. Lo dice il senatore del Pd Alfredo Bazoli, capogruppo dem in commissione Giustizia.

“Questo modo di procedere è inaccettabile e irrispettoso, tanto della Corte costituzionale, che da anni chiede di intervenire, quanto dello stesso Senato, che ha nuovamente calendarizzato per l’aula a febbraio la proposta di legge. Per questo ho detto che ci riserviamo di abbandonare i lavori di questo comitato”, aggiunge Bazoli.